La FIFA ouvre une enquête après les chants islamophobes en Espagne
La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre la RFEF pour les incidents survenus lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte à Cornella : « la FIFA a ouvert aujourd’hui une procédure disciplinaire contre la Fédération espagnole de football pour les incidents survenus lors du match amical contre l’Égypte », a-t-elle annoncé dans un communiqué. Lors du match contre les Égyptiens, des chants racistes « qui ne saute pas est musulman » ont été scandés depuis les tribunes du RCDE Stadium de Barcelone, et feront donc l’objet d’une enquête de la FIFA.
L’arbitre a consigné les incidents dans le rapport de match, ce qui a conduit à la saisine de la Commission de discipline de la FIFA. Les sanctions encourues par la RFEF vont d’une amende à l’obligation d’afficher des messages antiracistes lors des prochains matchs. La fermeture du stade au public pour les rencontres à venir n’est néanmoins pas envisagée. La FIFA est particulièrement active dans sa lutte contre le racisme, surtout que l’Espagne co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec le Maroc et le Portugal. L’organisation dirigée par Infantino a poursuivi sans relâche toutes les affaires liées à ce problème et a notamment soutenu Vinicius dans son combat, comme lors du match de Ligue des Champions à Lisbonne contre Benfica, où le joueur brésilien a accusé Gianluca Prestianni de l’avoir insulté en le traitant de « singe ».
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