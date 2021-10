Conference League : Rennes assure face à Mura, la Roma se fait ridiculiser par Bodo/Glimt !

Même s'il y avait de l'Europa League avec l'OM qui se déplaçait sur la pelouse de la Lazio - la couverture du match et l'après-match sont assurés en intégralité sur notre site - c'est plutôt du côté de la Conference League qu'il y avait du spectacle ce soir. Effectivement, il y avait plus de grosses équipes impliquées dans cette compétition qu'au sein de son aînée pour ces duels de 18h45. Forcément, Rennes attirait notre attention, après avoir réalisé un début assez convaincant dans ce nouveau tournoi de l'UEFA. Pour ce match, Bruno Genesio procédait à quelques changements, alignant notamment Guirassy, Santamaria ou Truffert, mais son équipe avait tout de même fière allure. Le premier cité mettait d'ailleurs rapidement les Rennais devant au tableau d'affichage, sur un penalty qu'il avait provoqué peu après le quart d'heure de jeu.

Mais le champion slovène avait du répondant, et Lotric égalisait sur cette belle offensive côté gauche, trois minutes après le but de Guirassy. Les Rennais n'étaient d'ailleurs pas vraiment à l'aise dans le jeu, dominateurs mais très peu dangereux face à une équipe de Mura bien en place. Les assauts se multipliaient, et ça allait finir par payer. Après une frappe lointaine de Santamaria repoussée tant bien que mal par le portier adverse, Gaëtan Laborde poussait le cuir au fond des filets, remettant les siens devant. Au retour des vestiaires, le septième de Ligue 1 continuait d'attaquer, souhaitant se mettre à l'abri.

La Roma cueillie à froid en Norvège !

Tout en devant se méfier de son adversaire du soir, avec un Lotric toujours aussi dangereux, tout comme Marusko. C'est notamment sur le flanc gauche que les Slovènes faisaient mal aux Rouge-et-Noir, profitant d'une arrière-garde pas spécialement solide. Tchouama était cependant proche de faire le break (67e), alors que Rennes reprenait le contrôle. Les Bretons ont bien géré leur fin de match, et s'emparent donc des trois points. Toujours dans ce groupe G, Tottenham se devait de l'emporter sur la pelouse du Vitesse, mais s'est incliné 1-0 aux Pays-Bas en raison d'un but de Wittek. Un encore meilleur résultat pour le Stade Rennais donc, leader de la poule !

De son côté, la Roma se déplaçait en Norvège pour affronter Bodo/Glimt, la sensation du moment dans le pays nord-européen. Et l'écurie entraînée par José Mourinho, avec un onze un peu remaniée certes, s'est inclinée 6-1 ! Avec un triplé et trois passes décisives d'Erik Botheim notamment, proche ami d'Erling Haaland. Les Norvégiens prennent donc la tête du groupe C, étant toujours invaincus, et nul doute que ce résultat va valoir des critiques au Special One du côté de la capitale transalpine... On notera aussi que le Feyenoord s'est imposé 3-1 à la maison face à l'Union Berlin, alors que le PAOK a subtilisé la première place du groupe E à Copenhague en s'imposant 2-1 face aux Danois.

Les résultats de la soirée