Équipe de France : l’ONU vole au secours de Kylian Mbappé

Le match Paraguay-France continue de faire scandale. Après la Fédération française de football, Emmanuel Macron, le gouvernement paraguayen et Gianni Infantino, c’est désormais le haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU qui a condamné les attaques jugées racistes visant le capitaine des Bleus. Dans un communiqué, son porte-parole Thameen Al-Kheetan a dénoncé des propos tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, estimant qu’ils s’inscrivaient dans un phénomène plus large touchant le football et le sport en général.

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« Les propos racistes et déshumanisants tenus à l’encontre du footballeur français Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla sont ignobles, et malheureusement, ne constituent pas un cas isolé », a-t-il déclaré. L’ONU estime également que « les incidents racistes signalés lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 reflètent un phénomène plus large qui touche le football et le sport plus largement. Les personnalités publiques ont la responsabilité accrue de lutter contre le racisme, la discrimination et les discours de haine dans leurs interventions publiques », a indiqué le porte-parole. Cette polémique avait éclaté après la victoire face au Paraguay (0-1), lorsque la sénatrice Celeste Amarilla avait publié plusieurs messages honteux directement envers Kylian Mbappé, qui avait répondu sur X.