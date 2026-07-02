Rennes : accord quasi-bouclé avec Sunderland pour l’arrivée d’Eliezer Mayenda !

Le Stade Rennais ne chôme pas cet été. Avec déjà trois renforts actés lors de ce mercato, la direction sportive bretonne désire ardemment densifier son secteur offensif avec un profil à fort potentiel, très courtisé sur le marché européen. C’est quasiment fait. Le directeur sportif Loïc Désiré est proche de réaliser un superbe coup en bouclant un accord total avec Sunderland pour faire venir Eliezer Mayenda. Selon nos informations, un accord est très proche et l’opération devrait approcher des 25 millions, bonus compris. Les deux clubs veulent conclure le deal rapidement.

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Pour la petite histoire, les Rouge et Noir affronteront d’ailleurs les Black Cats — où évoluent l’entraîneur Régis Le Bris et le milieu Enzo Le Fée — le 15 août prochain pour clôturer leur préparation estivale. Une équipe anglaise que Rennes pourrait tout à fait retrouver sur sa route la saison prochaine en Ligue Europa. En attendant de se croiser sur les terrains, c’est bien sur le marché des transferts que le SRFC travaille pour devancer la féroce concurrence venue de France et de Premier League pour arracher la signature du joueur.

De Sochaux à la Premier League, une ascension fulgurante

Natif de Saragosse, Eliezer Mayenda s’est d’abord fait un nom dans l’Hexagone. Formé au FC Sochaux-Montbéliard, il y est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Lionceaux à débuter chez les professionnels en Ligue 2. Son talent brut l’a poussé à s’envoler pour l’Angleterre dès 2023. Après un prêt formateur à Hibernian en Écosse, il s’est révélé comme un acteur majeur de l’accession de Sunderland en Premier League lors de la saison 2024-2025 avec des statistiques probantes, compilant 45 apparitions en Championship pour 8 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.

La saison passée, l’attaquant a découvert l’exigence de l’élite du football anglais. S’il a disputé 20 matchs de Premier League, il a réalisé quelques fulgurances qui ont fait chavirer les supporters des Blacks Cats. Mais il souhaite désormais trouver un projet lui garantissant un temps de jeu supérieur pour accélérer sa progression. Conscient de ses envies, Sunderland, qui avait pris soin de le prolonger jusqu’en 2030 face à sa belle cote de popularité auprès des fans, a finalement accepté d’ouvrir la porte aux négociations.

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Un profil atypique et polyvalent taillé pour le SRFC

Si Rennes insiste autant sur ce dossier, c’est que le profil de l’international Espoirs espagnol de 21 ans détonne. Rapide, puissant, habile dribbleur et adepte de la prise de profondeur, Mayenda est un véritable poison pour les défenses adverses et possède une marge de progression immense. Sa grande force réside également dans sa polyvalence tactique. À Sunderland, il a principalement évolué dans un rôle d’attaquant axial, que ce soit seul en pointe ou en relais de l’ancien Rennais Wilson Isidor.

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Mais ce gaucher excelle tout autant sur les côtés. En sélection Espoirs avec la Rojita (9 sélections, 2 buts), c’est d’ailleurs sur le flanc droit qu’il est utilisé pour repiquer dans l’axe. En rejoignant un club réputé pour faire la part belle à la jeunesse et qui sait parfaitement servir de tremplin, l’arrivée d’Eliezer Mayenda au Roazhon Park s’annonce comme une évidence. Elle va en outre régaler le FC Sochaux qui va récupérer 20 % de la plus value du transfert dans ses caisses…