OM : Jordan Amavi évoque son avenir

De retour dans le onze titulaire de l'OM après des premières saisons délicates et un prêt peu concluant au sein de la formation anglaise de Aston Villa, Jordan Amavi dont le contrat se termine à la fin de la saison ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Interrogé dans les colonnes de la Provence ce matin, l’international français de 26 ans ne pense pas à son futur, mais a tout de même quelques préférences si un départ était évoqué.

«Je vis l’instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L’Angleterre, c’est le championnat que je préfère. Après on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l’instant je suis là, je porte le maillot de l’OM». L’homme aux 29 matches toutes compétitions confondues cette saison (1 but, 1 passe) devrait donc débuter la saison avec l’équipe olympienne, mais une fois de plus «on ne sait pas de quoi demain sera fait» pour ce joueur à qui la régularité a fait défaut depuis le début de sa carrière.