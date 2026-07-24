Hambourg annonce la signature de Bilal Nadir

Parti de l’OM à la fin de son contrat, Bilal Nadir rebondit en Allemagne. Comme annoncé ces derniers jours, le milieu de terrain de 22 ans s’en va du côté de Hambourg, historique club de Bundesliga, qui a réussi à se maintenir (13e du classement) la saison passée en tant que promu.

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👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Bilal #Nadir! 🔷



Der marokkanisch-französische Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Olympique Marseille zu uns und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. ✍️



Weitere Infos findet ihr hier 👉 https://t.co/Dcq6eyBop4



Bienvenue, Bilal! 😍#nurderHSV pic.twitter.com/oJ0UF30OVP — Hamburger SV (@HSV) July 24, 2026

«Le milieu de terrain maroco-français nous rejoint libre en provenance de l’Olympique de Marseille et signe un contrat à long terme», explique le communiqué. Le joueur se serait engagé jusqu’en 2029 d’après la presse allemande. Il tentera d’obtenir le temps de jeu qui lui a manqué sur la Canebière.