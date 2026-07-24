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Hambourg annonce la signature de Bilal Nadir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bilal Nadir en action avec l'OM @Maxppp

Parti de l’OM à la fin de son contrat, Bilal Nadir rebondit en Allemagne. Comme annoncé ces derniers jours, le milieu de terrain de 22 ans s’en va du côté de Hambourg, historique club de Bundesliga, qui a réussi à se maintenir (13e du classement) la saison passée en tant que promu.

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«Le milieu de terrain maroco-français nous rejoint libre en provenance de l’Olympique de Marseille et signe un contrat à long terme», explique le communiqué. Le joueur se serait engagé jusqu’en 2029 d’après la presse allemande. Il tentera d’obtenir le temps de jeu qui lui a manqué sur la Canebière.

Pub. le - MAJ le
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