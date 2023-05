Le TFC sanctionne les joueurs refusant de porter le maillot contre l’homophobie

C’est le débat du week-end qui fait beaucoup parler dans le football français et plus particulièrement du côté du Toulouse FC. Plusieurs joueurs ont refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l’homophobie. Ces derniers, qui ont refusé de jouer, ont donc été écartés de la feuille de match pour la rencontre face à Nantes. Devant les nombreuses réactions, le TFC a décidé de publier un communiqué pour clarifier la situation.

«À l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai, le Toulouse Football Club et l’ensemble du football professionnel se mobilisent contre l’homophobie tout au long de cette 35ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Cependant, des joueurs de l’effectif professionnel ont exprimé leur désaccord concernant l’association de leur image aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT. Bien que respectueux des choix individuels de ses joueurs, et après de nombreux échanges, le Toulouse Football Club a choisi d’écarter lesdits joueurs pour la rencontre prévue ce dimanche à 15 heures au Stadium de Toulouse. Le Toulouse Football Club tient à rappeler que 18 nationalités et 5 continents sont représentés au sein de son effectif professionnel. L’ouverture sur le monde fait partie intégrante de l’ADN du club. Nos joueurs sont choisis pour leurs qualités humaines indépendamment de leurs croyances ou de leurs convictions», peut-on notamment lire dans le communiqué.

