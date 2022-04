Liverpool-Man United : une minute d'applaudissement pour Cristiano Ronaldo

Rencontre historique du football anglais, ce Liverpool-Manchester United sera particulier. Alors que la star mancunienne et sa compagne, Georgina Rodriguez, ont perdu un de leurs jumeaux pendant l'accouchement, les fans de Manchester United et de Liverpool s'uniront pour soutenir Cristiano Ronaldo et sa famille lors du match de ce soir entre les deux équipes à Anfield. Cristiano Ronaldo manquera cette rencontre et l'équipe de Ralf Rangnick «a demandé à porter un brassard noir à Anfield, ce qui a été autorisé par l'équipe de Liverpool», explique d'abord le club rouge.

La suite après cette publicité

«Alors que United et Liverpool partagent la plus grande rivalité du football anglais, il existe un respect profondément enraciné entre les deux clubs et cela sera souligné par les applaudissements de la minute, initialement suggérés par les fans de l'équipe du Merseyside, précise Manchester United dans un communiqué. Une minute d'applaudissements dirigée par les fans aura lieu à la septième minute du match en hommage à l'attaquant portugais et à sa partenaire Georgina, après avoir annoncé la perte de leur nouveau-né lundi.»