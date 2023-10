PSG-AC Milan : Randal Kolo Muani est ravi

Sur la corde raide ces dernières semaines en club comme en sélection, Randal Kolo Muani s’est remis la tête à l’endroit ce mercredi lors de la large victoire du PSG face à l’AC Milan (3-0). Sans être étincelant pour autant - il a hérité de la note de 5,5 sur notre site -, l’international français a livré une prestation plus aboutie et ponctuée d’un but qui devrait lui insuffler un regain de confiance. Après la rencontre, RKM a livré un bilan positif de la prestation collective de son équipe.

La suite après cette publicité

«On est très fiers de notre performance, on a fait une très bonne partie de match. Aujourd’hui, on avait à cœur de gagner, de très bien débuter cette rencontre. On est parti chercher haut comme on le voulait, et on a su marquer très vite pour ensuite enchaîner en deuxième période. On avait à cœur de garder le ballon, de contrôler ce match. On a su concrétiser ce qu’on voulait mettre en oeuvre. Forcément, pour la Ligue 1 et le reste, ça donne de la confiance. Il faut continuer sur cette lancée», a confié l’ancien Nantais à Canal+.