Espagne - Autriche : les compositions officielles

Nouveau 16e de finale dans cette Coupe du monde 2026, l’Espagne affronte l’Autriche à Los Angeles. Prétendante au titre et première de son groupe sans toutefois briller, la Roja fait figure de favorite. En face, l’Autriche n’aura absolument rien à perdre, juste un exploit à réaliser face à l’équipe championne d’Europe en titre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Luis de la Fuente reste fidèle à son 4-2-3-1. Simon au but, Laporte dans l’axe de la défense avec Cubarsi, Cucurella et Porro latéraux. Pedri et Rodri sont associés au milieu, Olmo en pointe haute. Pour l’attaque, Yamal à droite, Baena à gauche et Oyarzabal en avant-centre. Chez les Autrichiens, c’est un système identique qui mis en place par Ralf Rangnick. A.Schlager en dernier rempart, une défense centrale avec Alaba et Danso, Posch et Laimer sur les côtés. Dans le cœur du jeu, on retrouve Seiwald et X.Schlager. Enfin, du côté du secteur offensif, Schmid et Sabitzer vont animer les ailes, Wanner dans l’axe pour soutenir Gregoritsch.

Les compositions

Espagne

Autriche

Vendredi 3 juillet