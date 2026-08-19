Barça : Hansi Flick a choisi les 3 capitaines

Les différents mouvements dans l’effectif du Barça ont soulevé une nouvelle question : qui sera le capitaine de l’équipe cette saison ? Suite aux départs de Marc-André ter Stegen et de Ronald Araujo, le brassard devait revenir à Frenkie de Jong. Mais Hansi Flick voit visiblement les choses autrement.

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Comme il l’a expliqué devant les médias, Raphinha sera le capitaine numéro 1. Derrière lui, Eric Garcia et Pedri, respectivement deuxième et troisième capitaine. Un choix qui pourrait cependant être bousculé puisqu’une fois l’effectif au complet, Hansi Flick devrait permettre aux joueurs de choisir leurs capitaines via un vote, comme c’est la tradition en Catalogne.