Real Madrid : Arbeloa rassure sur l’état de santé de Kylian Mbappé

Mercredi soir, le Real Madrid recevra le Benfica Lisbonne en barrage retour de Ligue des Champions. Vainqueurs du premier acte de cette confrontation (0-1, au Portugal), les Merengues auront à cœur de terminer le travail au Santiago-Bernabéu pour rallier les 8es de finale de la compétition. À la veille de ce nouvel affrontement face à l’équipe de José Mourinho, Álvaro Arbeloa a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, diminué depuis plusieurs semaines par une blessure au genou.

« Il est prêt à jouer demain, et c’est le plus important pour le moment (sourire). Cela fait plusieurs semaines… tout le monde le sait, mais je tiens à souligner ses efforts et son implication. Il essaie de nous aider sur le terrain. Il peut faire basculer un match, et les défenseurs savent qu’il peut décider du sort d’une rencontre à chaque action. Il est prêt pour demain, et je suis sûr qu’il fera un excellent match », a jugé le technicien ibérique.

