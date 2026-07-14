Paul Bernardoni rejoint un club surprenant !

Le gardien des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo a trouvé un point de chute. Après une saison difficile du côté d’Amiens, conclue par une relégation en Ligue 3, le portier français de 29 ans était libre de tout contrat, et pouvait donc signer où il le souhaitait.

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Il s’est ainsi engagé avec le KF Teuta, équipe qui joue dans le championnat… albanais. Une formation qui a d’ailleurs frôlé la relégation cette saison. Un nouveau challenge pour le moins curieux pour l’ancien de l’ASSE et d’Angers, qui découvre un nouveau pays après la France, la Turquie et la Suisse.