Menu Rechercher
Commenter
Officiel

Paul Bernardoni rejoint un club surprenant !

Par Max Franco Sanchez
Paul Bernardoni , l'ex-dernier rempart des Verts @Maxppp

Le gardien des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo a trouvé un point de chute. Après une saison difficile du côté d’Amiens, conclue par une relégation en Ligue 3, le portier français de 29 ans était libre de tout contrat, et pouvait donc signer où il le souhaitait.

La suite après cette publicité

Il s’est ainsi engagé avec le KF Teuta, équipe qui joue dans le championnat… albanais. Une formation qui a d’ailleurs frôlé la relégation cette saison. Un nouveau challenge pour le moins curieux pour l’ancien de l’ASSE et d’Angers, qui découvre un nouveau pays après la France, la Turquie et la Suisse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Teuta
Paul Bernardoni

En savoir plus sur

Teuta Logo Teuta Durrës
Paul Bernardoni Paul Bernardoni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier