Ligue 1 : Bordeaux et Saint-Etienne dos à dos, Clermont s'offre Troyes, Metz coule encore

Dans ce multi Ligue 1 de 19h, les enjeux ne manquaient pas dans le bas de tableau avec notamment le match de la peur entre Bordeaux et Saint-Etienne, deux monuments en perdition et qui se battent pour se maintenir dans l'élite cette saison. Et dans cette rencontre, ce sont les Girondins, à domicile, qui pensaient avoir fait le job. Appliqués, les hommes de David Guion menaient rapidement par deux buts d'avance grâce au jeune Sékou Mara (16e) puis à Jean Onana (23e). Les deux fois sur corner. Mais Bordeaux ne serait pas Bordeaux sans encaisser évidemment son but habituel qui relançait totalement Saint-Etienne dans ce match. C'est Denis Bouanga qui d'une belle frappe remettait les siens sur de bons rails (1-2, 33e) et l'inévitable arriva par la suite. Sur une frappe anodine de Nordin, le gardien bordelais Poussin se trouait encore une fois (après ses boulettes face à l'OL) et permettait aux Verts d'égaliser. Et si Briand pensait marquer sur son premier ballon (90e), son but était annulé pour une position de hors-jeu. Ce nul ne fait les affaires d'aucune des deux équipes qui restent respectivement 19eme et 17eme.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, dans le Sud de la France se déroulait le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice. Les Monégasques avaient l'occasion de passer devant leur adversaire du jour en cas de victoire. Et c'est chose faite grâce à Aleksandr Golovine. L'international russe inscrivait l'unique but de la rencontre juste avant la pause (45e+2) et permettait aux siens de repartir avec les 3 points. Des points qui permettent à Monaco de prendre la quatrième et de revenir à seulement 3 points de la deuxième place occupée par l'OM. Nice chute une nouvelle fois et n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs.

Clermont et Lorient font les bonnes opérations

Du côté du stade de l'Aube, Troyes et Clermont s'affrontaient également dans un match crucial pour le maintien entre le 15eme et le 18eme. Et au terme d'un match assez équilibré sans réelles occasions, surtout pour les Clermontois, les deux équipes pensaient se partager les points, mais dans les toutes dernières secondes du match, Clermont trouvait la faille grâce à Bayo (90e). Clermont fait la très bonne opération du jour puisque le club remonte à la 17eme place et prend désormais 5 points d'avance sur Bordeaux. Dans l'autre affiche, le FC Metz a encore chuté face à Lorient. C'est Ouattara qui a sauvé son équipe en fin de rencontre (90e+7). Lorient s'offre une précieuse victoire pour le maintien et enfonce Metz, dernier.

Enfin, le Stade de Reims recevait le LOSC avec la perspective d'assurer dès ce mercredi son maintien. Tout commençait bien pour les locaux qui ouvraient le score grâce à Munetsi peu après la demi-heure de jeu. Mais à force de pousser, les Lillois finissaient par égaliser au retour des vestiaires grâce à Renato Sanches (57e). En toute fin de rencontre, les Rémois finissaient par arracher la victoire grâce à Abdelhamid (2-1, 90e). Au classement, les hommes de Jocelyn Gourvennec n'avancent plus et peuvent quasiment dire adieu aux places européennes. Reims est quasiment maintenu.

Le classement de la Ligue 1

Les résultats des matchs de 19h :

Monaco 1 - 0 Nice : Golovin (45e)

Bordeaux 2 - 2 Saint-Etienne : Mara (16e), Onana (23e) ; Bouanga (33e), Nordin (65e)

Lorient 1 - 0 Metz : Ouattara (90e+6)

Reims 2 - 1 Lille : Munetsi (32e), Abdelhamid (90e) ; Sanches (56e)

Troyes 0 - 1 Clermont : Bayo (88e)