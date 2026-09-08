PSG : Matvey Safonov n’a jamais douté face à Lucas Chevalier

Matvey Safonov entame sa 3e saison au PSG, et la première seulement dans la peau du numéro un. Lors de son arrivée, Gianluigi Donnarumma était le titulaire et a d’ailleurs guidé le club français vers sa première Ligue des Champions, puis il a vu Lucas Chevalier s’installer dans le but à l’été 2025. Mais après quelques mois, le Russe a pris le dessus sur le Français, dont les premières prestations n’avaient pas convaincu, pour devenir le gardien du PSG. Il a d’ailleurs grandement aidé son équipe à remporter sa seconde C1 au printemps dernier. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien de Krasnodar estime avoir été récompensé de ses efforts par le staff technique. «J’ai fourni un travail colossal. Psychologiquement, cela a été difficile car le club a recruté un nouveau gardien, Lucas Chevalier, qui a commencé titulaire. Je suis resté sur le banc pendant trois ou quatre mois, soit une vingtaine de matchs. Puis, la situation a basculé. Ces deux dernières années ont été cruciales : j’ai profondément changé sur les plans psychologiques, physiques et tactiques.»

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Luis Enrique est également passé par là dans sa réussite. Malgré la présence de Donnarumma lors de sa signature, Safonov a tout de même disputé 17 rencontres. «Je suis quelqu’un de réaliste. À mon arrivée, je savais pertinemment que je ne partais pas titulaire. Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens que je n’aie jamais vus et il a réalisé de grandes performances pour le PSG. Ses arrêts en Ligue des Champions ont été déterminants, ce serait stupide de le nier, reconnait-il. De mon côté, je suis resté serein. Je savais qu’il me fallait du temps pour assimiler les idées de jeu et m’adapter au niveau. Cela n’a pas été simple au début, mais à la fin de la première saison, je me sentais enfin prêt à bousculer la hiérarchie pour l’année suivante. Peu importait l’identité de mon concurrent, que ce soit « Gigi » ou un autre. Finalement, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, et j’étais déterminé à prouver dès le premier entraînement que je méritais cette place de numéro un.» Depuis le début de l’année 2026, Safonov est le numéro un et a mis au fin au débat. Attention à ne pas faire à nouveau douter son entraîneur après ses premières prestations de la saison…