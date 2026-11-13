Michael Olise prend cher dans la presse, la soirée très étrange de Gianluigi Donnarumma

«Le jour et la nuit» pour Olise

Parmi les joueurs particulièrement attendus hier soir contre l’Italie, il y avait Michael Olise. Il avait pourtant parfaitement lancé sa soirée en ouvrant le score, mais il a ensuite progressivement disparu de la rencontre. L’Équipe résume parfaitement sa prestation avec ce titre : « Olise, le jour et la nuit », tandis que Le Figaro lui attribue 4,5 sur 10, en soulignant son manque d’influence après la pause. Malgré son but, le joueur du Bayern n’échappe donc pas aux critiques.

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De la haine à l’amour, il n’y a qu’un pas

Autre homme au centre de l’attention : Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a vécu une soirée complètement folle à San Siro. D’abord copieusement sifflé par une partie du public, toujours remontée contre lui depuis son départ de l’AC Milan, il a ensuite offert quasiment sur un plateau l’ouverture du score à Michael Olise après une énorme erreur de relance. La Gazzetta dello Sport parle d’abord d’un flop, avant de raconter son retournement de situation. Car quelques heures plus tard, tout avait changé : l’Italie s’impose 3-1 et Donnarumma quitte finalement la pelouse sous les applaudissements avec ses coéquipiers. Du cauchemar à la fête en l’espace de 90 minutes.

Harry Kane brise un nouveau record

On traverse maintenant la Manche pour aller en Angleterre. « Captain Fantastic », célèbre la presse anglaise après une nouvelle soirée historique pour Harry Kane. Le capitaine des Three Lions est désormais le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection anglaise, avec 126 apparitions, dépassant Peter Shilton. Et comme souvent, Kane n’a pas simplement participé à la fête : il a inscrit sur penalty le but de la victoire face à la Croatie. Le Daily Mirror salue notamment un joueur devenu extrêmement complet, capable de peser aussi bien dans la construction que dans la finition. Cela porte son total à 92 buts en 126 sélections. Le Ballon d’Or continue donc d’empiler les records avec son pays et permettra à l’Angleterre de jouer dimanche une véritable finale de groupe contre l’Espagne.