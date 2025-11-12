Maxime Lopez est fou du PSG

Maxime Lopez assume. Sur Canal+, le milieu de terrain du Paris FC a avoué dans l’émission Détective Mathoux être très impressionné par le PSG. Une opinion forte de la part d’un amoureux de l’Olympique de Marseille. Club où il a été formé et où il a joué.

«C’est vrai que c’est dommage qu’ils soient aussi forts car ça aurait été bien de créer des choses avec eux. Peut-être que ça viendra dans les années à venir. Je n’ai aucun problème avec les joueurs du PSG. Je m’entends super bien avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Je n’ai pas de problème avec les joueurs du PSG. Même en temps que marseillais, je le dis : c’est la meilleure équipe du monde ! Ce qu’ils ont fait l’année dernière, c’est exceptionnel. Ils n’ont pas volé leur Ligue des Champions. On s’est régalé à les regarder, ça fait chier de le dire, désolé du terme. Il faut aussi avouer en tant qu’en tant qu’amoureux du football, ça faisait longtemps que je ne m’étais pas régalé à regarder une équipe comme ça. Je n’étais pas content, mais bravo vous avez mérité. Quand tu vois la final, qu’est-ce que tu veux dire de plus ? 5-0…» Le message est passé.