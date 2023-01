Troyes veut obtenir le prêt de Billal Brahimi

Il y a pratiquement un an, Bilal Brahimi quittait le SCO d’Angers pour rejoindre l’OGC Nice. Un joli bond avant dans la carrière de ce jeune homme au parcours atypique. Dirigé par Christophe Galtier puis Lucien Favre, celui qui est devenu international algérien A a continué sa progression. Cette saison, le joueur de 22 ans est apparu à 17 reprises toutes compétitions confondues, dont 6 fois en tant que titulaire. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer 1 but et de délivrer 2 passes décisives.

La suite après cette publicité

Cela n’a pas empêché non plus les clubs de s’intéresser à son cas. Ses qualités et son potentiel ont su séduire plusieurs écuries. A l’étranger, des clubs allemands et espagnols se sont positionnés cet hiver. Mais c’est surtout en France que sa cote était au plus haut. Auxerre et Strasbourg, qui a récemment remercié son entraîneur, s’étaient montrés intéressés. Tout ce petit monde devrait être devancé par Troyes. Selon nos informations, l’ESTAC discute avec Nice afin d’obtenir un prêt sec de Bilal Brahimi. L’occasion pour ce dernier d’avoir plus de temps de jeu et de poursuivre sa progression.

À lire

JT Foot Mercato : l’OM met le feu au mercato !