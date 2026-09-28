La Juventus annonce le retour de Neto
C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Pour compenser l’absence de Kamil Grabara, victime d’une rupture des ligaments croisés, la Juventus Turin pensait au retour de Neto pour être la doublure de Guglielmo Vicario dans les buts. Ce lundi, le club piémontais a officialisé le retour du portier brésilien, aujourd’hui âgé de 37 ans :
Ufficiale | Neto è un giocatore della Juventus ⚪️⚫— JuventusFC (@juventusfc) September 28, 2026
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«Norberto Neto fait son retour sous le maillot de la Juventus. Le gardien brésilien rejoint le club bianconero jusqu’au 30 juin 2027. Né en 1989, Neto a déjà porté les couleurs des Bianconeri entre 2015 et 2017 : deux saisons durant lesquelles il a disputé 22 matchs au total, remportant 2 Scudetti, 2 Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie.»
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