FC Barcelone : Joan Laporta veut faire revenir Pep Guardiola !

Xavi a donc jeté l’éponge. À l’issue du match perdu face à Villarreal (3-5), l’entraîneur du FC Barcelone a annoncé publiquement qu’il quittera ses fonctions à la fin de la saison, soit un an avant la fin de son contrat. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle».

La suite après cette publicité

Depuis, les médias espagnols, comme c’est souvent le cas, ont dressé la liste des potentiels candidats à la succession de l’ancien milieu de terrain blaugrana. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les noms prestigieux sont légion. Thiago Motta, Roberto De Zerbi, Luis Enrique, Rafa Marquez, Thomas Tuchel, Hansi Flick, Mikel Arteta et même le démissionnaire Jürgen Klopp ont été cités.

À lire

Barça : les fans ont choisi le successeur de Xavi

Mission impossible pour Laporta ?

Hier, Sport annonçait même que Klopp était la priorité de Joan Laporta. Et ce matin, Estadio Deportivo relaie une information selon laquelle Jorge Mendes travaillerait pour envoyer José Mourinho en Catalogne. Sauf que, visiblement, les versions ne sont pas les mêmes selon les médias. En effet, El Chiringuito a annoncé cette nuit que le président du FC Barcelone aurait une autre priorité en tête. Un rêve impossible : faire revenir Pep Guardiola, quatorze ans après. Laporta est l’homme qui a installé Guardiola à la tête de l’équipe première culé en 2008 et il compte retenter sa chance. Le média espagnol explique que Laporta sait que c’est très compliqué, voire impossible.

La suite après cette publicité

Guardiola est à la tête d’une équipe de Manchester City nettement plus compétitive que son Barça chéri et les moyens financiers des Cityzens sont largement supérieurs à ceux d’un club blaugrana obligé de bricoler chaque mercato pour inscrire une recrue en Liga. De plus, Guardiola est sous contrat jusqu’en 2025 et touche un salaire annuel supérieur à 20 M€. Bref, autant d’éléments rendant ce dossier extrêmement compliqué. Mais El Chiringuito assure que le boss catalan va appeler Guardiola ces prochains jours avant toutes les autres cibles potentielles. Il va lui demander une faveur et insister sur la fibre culé pour espérer convaincre Guardiola de venir sauver son club de coeur.