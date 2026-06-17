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Ligue des Champions

L’émir du Qatar chambre Macron devant Trump sur le back-to-back du PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani lors d'un match du PSG @Maxppp

Scène cocasse à l’occasion du sommet du G7 à Évian. Présents autour d’une table, Emmanuel Macron, Donald Trump et l’émir du Qatar en sont venus à évoquer le back-to-back du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

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« Oui, vous avez gagné la Ligue des Champions », a dit l’émir Tamin ben Hamad Al-Thani au président français, avant d’ajouter : « il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur… », en référence au fait que le président soit un supporter déclaré de l’OM. « Non, je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça », a répondu Macron, qui a ensuite expliqué la scène à son homologue américain. « Le Qatar, ce sont les propriétaires du PSG. Ils ont fait le doublé. Ils ont gagné deux fois. »

Pub. le - MAJ le
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