L’émir du Qatar chambre Macron devant Trump sur le back-to-back du PSG

Scène cocasse à l’occasion du sommet du G7 à Évian. Présents autour d’une table, Emmanuel Macron, Donald Trump et l’émir du Qatar en sont venus à évoquer le back-to-back du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

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🇫🇷 Emmanuel Macron, Donald Trump et l'émir du Qatar ont été filmés en train de parler de la victoire du PSG lors du sommet du G7 à Évian. L'émir qatari a taquiné le président français, supporter de l'OM, en disant qu'il faisait "semblant d'être content" du titre parisien ⤵️ pic.twitter.com/G0T1eR6JXI — Agence France-Presse (@afpfr) June 17, 2026

« Oui, vous avez gagné la Ligue des Champions », a dit l’émir Tamin ben Hamad Al-Thani au président français, avant d’ajouter : « il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur… », en référence au fait que le président soit un supporter déclaré de l’OM. « Non, je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça », a répondu Macron, qui a ensuite expliqué la scène à son homologue américain. « Le Qatar, ce sont les propriétaires du PSG. Ils ont fait le doublé. Ils ont gagné deux fois. »