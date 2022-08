Manchester United : Cristiano Ronaldo a pris une grosse décision pour son avenir !

La suite après cette publicité

Ce week-end, on a encore énormément parlé de Cristiano Ronaldo en Angleterre. Et pour cause, le Portugais a disputé son premier match de l'été avec les Red Devils, en plein feuilleton sur son avenir, lui qui voudrait tout faire pour quitter Old Trafford et trouver un club qui participe à la Ligue des Champions.

Une petite polémique au passage, puisque la vedette de la sélection portugaise a quitté le stade avant la fin du match, lui qui a été remplacé pour la seconde période. Et en Angleterre, ça n'a pas plu. Quoi qu'il en soit, le quotidien AS nous dévoile de nouveaux éléments sur l'avenir du joueur de 37 ans ce mardi.

Naples et l'Atlético, les deux options les plus crédibles

On apprend notamment qu'il s'était fixé une deadline pour trouver un club. Il souhaitait ainsi que son avenir soit réglé avant dimanche et le début de la saison des Red Devils, avec ce match face à Brighton pour la première journée de Premier League. Selon le journal, tout indique que ça ne sera pas le cas et qu'il démarrera la saison en tant que Mancunien, même s'il est fort probable qu'il ne dispute pas cette rencontre du 7 août.

Pour l'instant, toujours selon le média, les options les plus crédibles pour l'avenir du joueur restent l'Atlético et même Naples. Mais dans les deux cas, il faut vendre et libérer de l'espace pour l'ancienne star du Real Madrid. Autant dire que Cristiano Ronaldo risque de devoir prendre son mal en patience pendant un petit moment encore.