Real Madrid : un maillot exclusif offert aux socios pour les 125 ans du club

Le Real Madrid va offrir un maillot historique exclusif à chacun de ses quelque 100 000 socios pour célébrer les 125 ans du club, le 6 mars prochain. Selon AS, cette tunique baptisée « La Socia » comportera des éléments spécialement conçus pour cet anniversaire et ne sera jamais commercialisée dans les boutiques du club. Elle sera uniquement réservée aux socios, qui devraient ensuite recevoir chaque année un nouveau maillot avec un design différent afin de constituer une véritable collection. La première distribution est prévue en mars, au moment des célébrations du 125e anniversaire de la Maison Blanche.

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A partir de ahora los dueños del Real Madrid nos reconoceremos con solo mirarnos. #MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/PQFDGWnF7F — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 2, 2026

Cette initiative était l’une des promesses de Florentino Pérez lors de la dernière campagne présidentielle. Avant le scrutin du 7 juin, le dirigeant madrilène s’était engagé à offrir ce maillot collector à tous les socios, sans distinction d’âge, de sexe ou d’ancienneté, en cas de réélection. Pérez avait finalement remporté l’élection face à Enrique Riquelme avec 65 % des voix. Le président avait également fait du retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid l’un de ses engagements. Quelques mois après sa réélection, le club prépare désormais la première édition de ce maillot réservé à ses membres pour marquer ses 125 ans d’existence.