Équipe de France : Eduardo Camavinga chambre la Belgique

Depuis 2018, les voisins se font la guerre. Alors que jusqu’ici chaque chambrage était fait dans un esprit convivial, la demi-finale de Coupe du Monde remportée par l’équipe de France face à la Belgique a créé un ressentiment du côté belge. Pire encore, sur les cinq derniers matches entre les deux nations, la France l’a toujours emporté.

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De quoi frustrer encore plus des Diables Rouges qui entendent bien prendre leur revanche ce lundi à domicile lors de la deuxième journée de Ligue des Nations. Chez les Bleus, l’atmosphère est plus détendue à l’image d’un Eduardo Camavinga moqueur ce dimanche en conférence de presse : « je pense que c’est un match important, la Belgique est une grande nation. Après ce qu’il s’est passé, c’est plus vous les Belges qui l’avez en travers de la gorge (rires), mais ce sera un très bon match à jouer, c’est une grande nation et nous sommes tous pressés de jouer ce genre de match. » Rendez-vous à Bruxelles.