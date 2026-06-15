Coupe du Monde 2026 : l’Espagne nage en plein doute avant d’affronter le Cap-Vert

Pour beaucoup d’observateurs, l’Espagne a toutes les cartes en main pour aller au bout cet été. Championne d’Europe en titre, l’équipe de Luis de la Fuente a depuis gagné en maturité, et quelques nouveaux talents se sont greffés à l’équipe, déjà redoutable il y a deux ans. Face au Cap-Vert cet après-midi (18h), la Roja aura donc à cœur de commencer sur les chapeaux de roues et confirmer son statut. Sur le papier, l’écart de niveau est pour le moins conséquent.

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Mais en Espagne, on a tout de même certains doutes et on n’aborde pas forcément cette entrée en matière avec une confiance totale. D’abord, les messages envoyés par Luis de la Fuente et les joueurs ont été très clairs : hors de question de prendre le Cap-Vert de haut. « L’Espagne est méfiante. Vis-à-vis du Cap Vert, mais aussi des autres rivaux », explique par exemple Mundo Deportivo. Certaines positions sont aussi au cœur des débats, à l’image du poste de gardien. Un débat qui traîne depuis un moment, et qui a parasité la préparation espagnole. Les trois gardiens - Unai Simon, Joan Garcia et David Raya - ont des arguments solides pour prétendre à une place de titulaire, et chacun a ses défenseurs et ses détracteurs chez les fans et les journalistes.

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Un secteur offensif décimé

Un climat d’incertitude qui pourrait devenir assez toxique en cas d’erreur du titulaire ce soir… Et ce n’est pas tout, puisque pour ce match face à la nation africaine, Luis de la Fuente a aussi beaucoup de doutes pour son secteur offensif. Si Mikel Oyarzabal devrait être titulaire en pointe, les pépins physiques récents de Lamine Yamal, Nico Williams et Víctor Muñoz, remis mais a priori pas titulaires aujourd’hui, créent beaucoup d’incertitudes, et l’attaque espagnole aura assez peu d’automatismes.

Ferran Torres et Alex Baena devraient ainsi démarrer sur les flancs, et offrent a priori moins de garanties que les joueurs en place habituellement. Les médias espagnols ne se privent d’ailleurs pas de remarquer qu’historiquement, les Ibères ont du mal à entrer dans les Coupes du Monde, à l’image de la défaite en 2010 face à la Suisse, avec une issue finale positive, et les contre-performances contre les Pays-Bas (défaite 5-1) et le Portugal (3-3) lors des Mondiaux qui ont suivi. Rendez-vous ce soir.