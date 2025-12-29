Le PSG va accueillir le KAS Eupen à Poissy

Le Paris Saint-Germain va accueillir son petit frère. Arrivé officiellement dans la galaxie de Qatar Sports Investments (QSI) début décembre, le KAS Eupen va s’entraîner du 2 au 10 janvier au Campus PSG (Poissy), rapporte L’Équipe. L’équipe première, coachée par Bruno Pinheiro et actuellement à la cinquième place de Challenger Pro League (D2 belge), s’entraînera au centre d’entraînement des Parisiens sous la forme d’un camp pour préparer la seconde partie de la saison.

Les Belges profiteront des terrains et des salles de musculation et de récupération, mais ne logeront toutefois pas au sein même du Campus. Le club belge reprendra la compétition, le 17 janvier prochain, avec un gros morceau : le SK Beveren, actuel leader du championnat.