Validé par Nasri, convoité par le Barça…Ibrahim Maza rend dingue avec l’Algérie !

Il a de l’or entre les pieds. Il suffit d’allumer sa télévision pour voir qu’Ibrahim Maza est un talent spécial. Recruté cet été par le Bayer Leverkusen contre 30 millions d’euros pour remplacer Florian Wirtz, le prodige de la génération 2005 avait, auparavant, brillé en deuxième division allemande avec le Hertha Berlin. Et finalement, le passage à l’échelon supérieur n’a pas été un problème pour le natif de Berlin. Après quelques premiers matches délicats avec un Bayer 04 qui trouvait ses marques, le milieu d’1m81 s’est vite imposé dans le onze de Leverkusen. Et avec ses quatre buts et trois passes décisives en 21 rencontres, c’est finalement avec l’Algérie que Maza est en train de passer dans une autre dimension.

La suite après cette publicité

Il est déjà devenu la plaque tournante de l’Algérie

Né d’un père algérien et d’une mère vietnamienne, Ibrahim Maza a fait le choix de représenter la sélection algérienne dès ses 19 ans. Malgré les sirènes de la Mannschaft et après avoir fait toutes les équipes nationales de jeunes de l’autre côté du Rhin, Maza a été convoqué pour la première fois avec les Fennecs en octobre 2024. Arrivé sur la pointe des pieds, Maza a pourtant rapidement fait l’unanimité avec son sourire permanent et ses quelques mots prononcés en arabe qui en ont rapidement fait l’un des chouchous des fans. Doté d’une faculté à se rendre disponible dans les intervalles, il distille des passes millimétrés et ses contrôles orientés sont un régal à voir. Dans un premier temps, Vladimir Petkovic se contentait de l’utiliser en sortie de banc.

La suite après cette publicité

Capable d’évoluer partout au milieu de terrain, Maza est forcément passé dans un autre cadre en sélection avec son arrivée à Leverkusen et sa première partie de saison convaincante avec le Werkself. Base dans le système de Kasper Hjulmand, le prodige de 20 ans impressionne par sa maturité et avait de nombreux militants auprès de supporters algériens qui souhaitaient le voir être titulaire avec les Fennecs. Appelé pour la CAN, Maza n’a pourtant pas joué le premier match mais son entrée de 30 minutes a changé la face des siens face au Soudan. Beaucoup plus entreprenant que Farès Chaïbi, le Berlinois a été à la base de nombreuses offensives algériennes et a notamment marqué le troisième but de son équipe après une belle remise de Bounedjah. Dès lors, Ibrahim Maza n’est plus sorti du onze de Vladimir Petkovic.

"Mazadona" est dans le viseur du FC Barcelone

Arborant le numéro 22 comme un certain Ismaël Bennacer en 2019, élu meilleur joueur de la CAN en Egypte, le milieu du Bayer Leverkusen a également été très intéressant lors du match face au Burkina Faso. Timide lors du premier acte, il a été beaucoup plus inspiré au retour des vestiaires et aurait même pu inscrire un but splendide sans un grand Hervé Koffi. Encore présent dans le onze lors du dernier match face à la Guinée Equatoriale, Maza a offert un récital. Dans tous les bons coups de son équipe, il s’est amusé et a montré une vraie complicité avec Anis Hadj Moussa. C’est d’ailleurs sur un caviar de l’ailier de Feyenoord que Maza a inscrit son deuxième but de la compétition d’une belle tête. Complet, celui qui est surnommé Mazadona par les supporters algériens a conquis son pays d’origine.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, tous les supporters algériens ne s’y trompent pas : Maza est un joueur spécial, capable de porter la sélection dans les prochaines années. International français d’origine algérienne, Samir Nasri a également validé le joueur de Leverkusen : «Maza c’est du sérieux vraiment, top player.» Une réalité qui n’est pas que celle des réseaux sociaux. En effet, à en croire les informations de Mundo Deportivo, Maza est dans le viseur du FC Barcelone. Des scouts du club catalan étaient notamment présents lors du dernier match de l’Algérie, à en croire le média ibérique. Vous l’aurez compris, l’Algérie tient un nouveau diamant avec Ibrahim Maza.