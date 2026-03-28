Le Barça et Hansi Flick dans une colère noire pour Raphinha !

Le communiqué du Barça ne laisse aucune ambiguïté. « Raphinha souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite, confirmée par des examens médicaux réalisés par la CBF suite à une gêne ressentie lors du match Brésil-France. Raphinha est rentré à Barcelone pour débuter son traitement. La durée estimée de son indisponibilité est de cinq semaines. » Cinq semaines. Ce qui signifie, dans le calendrier catalan, l’absence assurée pour les deux matchs des quarts de finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (aller le 8 avril au Camp Nou, retour le 14 à Madrid), le derby contre l’Espanyol et au moins quatre journées de Liga. Il pourrait être rétabli pour le Clasico du 10 mai, mais pas avant et ce sera une course contre-la-montre. Et pour un joueur qui avait déjà manqué deux mois en tout début de saison pour une blessure similaire, cela est préoccupant.

La suite après cette publicité

En octobre dernier, une première lésion l’avait écarté des terrains plusieurs semaines. Il avait mis du temps à retrouver son niveau, mais avait fini par redevenir l’un des tout meilleurs ailiers d’Europe (19 buts en 31 matches cette saison), avant donc de rechuter jeudi soir à Boston lors d’un match amical que le Brésil a perdu 2-1 face à la France. Et le Barça est donc furieux de la gestion de son protégé comme l’a expliqué Sport qui a fait quelques révélations. Le joueur avait notamment confié avant la rencontre au staff brésilien qu’il avait un mauvais pressentiment sur son ischio-jambier. Il a tout de même été titularisé. E

La suite après cette publicité

Une incompréhension totale au Barça

Selon le média catalan, le FC Barcelone est dans une colère noire et Hansi Flick également. Ce qui exaspère le club, c’est l’accumulation de facteurs incompréhensibles : un long déplacement transatlantique à des milliers de kilomètres, un décalage horaire lourd à absorber, pour une série de matchs amicaux sans aucun enjeu officiel. Et cela, à la veille d’une période décisive où Liga et Ligue des champions se jouent match après match. Surtout que Raphinha avait lui-même signalé une gêne au staff brésilien avant le coup d’envoi. Le Barça n’a pas du tout compris la gestion du staff brésilien et ne s’est pas gêné pour le faire savoir en interne.

Le débat sur la protection des joueurs de club lors des trêves internationales n’est pas nouveau, mais cette blessure tombe au pire moment possible pour relancer les hostilités. Et si le Barça va toucher une indemnité de la FIFA en compensation comme cela est prévu pour les absences de plus de 28 jours, cela ne consolera pas Flick. Car la perte de Raphinha dans un moment aussi crucial de la saison fait mal. Et le coach allemand, qui avait déjà râlé sur la programmation de ces matches à l’autre bout de l’Europe, ne décolère pas. Le Barça va devoir composer sans l’un de ses meilleurs éléments…