Ligue Europa : l’OM crie déjà à l’injustice !

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a reçu Villarreal en 1/8e de finale aller de l’UEFA Europa League. Outre l’enjeu sportif, cette rencontre marquait le grand retour de Marcelino à l’Orange Vélodrome quelques mois seulement après son départ. Accueilli avec des sifflets, le technicien espagnol a passé une très mauvaise soirée puisque son équipe a été dominée par les troupes de Jean-Louis Gasset. En effet, les Olympiens se sont imposés 4 à 0 et se sont rapprochés du tour suivant. Avant cela, il faudra terminer le travail en Espagne. Mais Marcelino et les siens ne comptent pas se laisser faire et veulent offrir une victoire à leurs supporters.

«Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment (…) Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir à la compétition avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer.» L’OM est donc prévenu. L’accueil sera particulièrement chaud au stade de la Cerámica demain soir à 18h45.

L’OM a écrit à l’UEFA

Et pour ajouter un peu de piment à cette rencontre qui n’en manque déjà pas, l’UEFA a décidé de désigner un arbitre qui ne fait pas du tout l’unanimité. Du moins, du côté de l’Olympique de Marseille. Comme expliqué sur notre site en début d’après-midi, le choix de l’homme au sifflet fait grincer des dents à Marseille. En effet, les Phocéens ont été choqués d’apprendre que le Roumain Istvan Kovacs a été nommé. C’est lui qui avait dirigé le match aller entre les Olympiens et le Panathinaïkos, lors du 3e tour préliminaire de Ligue des champions (1-0) en août dernier. Les Marseillais n’avaient pas du tout apprécié son arbitrage, jugé litigieux. Ils avaient même écrit à l’instance dirigeante du football européen pour se plaindre.

Mais visiblement, l’UEFA n’en a pas pris note. Mécontent après ce choix, le club phocéen a décidé de prendre à nouveau sa plume pour écrire à l’UEFA et se plaindre de ce choix totalement incohérent selon nos informations. Cette décision a été vécu comme un manque de tact et de respect de la part de l’instance européenne. On peut les comprendre. Mais il faudra pourtant faire avec demain soir lors du 1/8e de finale retour si l’UEFA ne change pas d’avis.