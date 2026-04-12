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Ligue 1

OL : les mots lucides de Paulo Fonseca sur le sprint final

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

L’OL a enfin mis fin à sa série noire. Incapables de remporter le moindre match toutes compétitions confondues depuis le 15 février dernier, les Gones se sont relancés ce dimanche face à Lorient (2-0). Un succès qui porte le sceau de Paulo Fonseca, qui avait décidé de laisser Tolisso et Endrick sur le banc en début de rencontre. Dès leur entrée en jeu à la mi-temps, les deux hommes ont changé la face de leur équipe.

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Avec ces trois points, Lyon remonte à la 5e place et est toujours là dans la course à la Ligue des Champions avec deux points de retard sur Lille et un sur Marseille. Après le match, Paulo Fonseca a tenu à rester mesuré au sujet de la course au podium en rappelant le calendrier compliqué des Gones : «où va terminer Lyon ? Je ne sais pas. On est là, on est à une position qui nous permet encore d’y croire. On a un calendrier compliqué, chaque match sera compliqué. Il faut rêver à chaque match et continuer de travailler jusqu’à la fin.»

Pub. le - MAJ le
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