Chelsea se prépare à un clash à 65 M€ !

Chelsea a des problèmes de riches. Après avoir recruté pour plus de 600 millions d’euros lors des deux derniers mercatos, les Blues se retrouvent avec un effectif trop important quantitativement. Mauricio Pochettino va devoir trancher concernant de nombreux joueurs. Parmi eux, Kai Havertz. L’Allemand bénéficie d’une belle cote sur le marché des transferts. Ce n’est pas un secret, le Real Madrid est sur les rangs pour l’accueillir. Tombé amoureux du joueur, Florentino Pérez aimerait le recruter. Encore plus après le départ de Karim Benzema.

Polyvalent et capable de joueur en tant que numéro 9, il possède un profil qui plaît à Madrid. On l’imagine bien évoluer aux côtés des éléments offensifs déjà en place comme aux côtés d’attaquants tels que Kylian Mbappé ou Harry Kane. Mais le chemin est encore long pour l’international allemand. En effet, le Telegraph révèle que les pensionnaires de Stamford Bridge font face à un véritable dilemme concernant Havertz. La porte n’est pas totalement fermée pour lui cet été, mais il ne partira pas à n’importe quel prix. D’autant que le club a besoin de vendre cet été.

Chelsea n’est pas en position de force

Et cela, les candidats à la venue du joueur de 23 ans en sont parfaitement conscients. Le média britannique précise que le Real Madrid et deux autres clubs suivent son cas de près. Idem pour Arsenal. Toutes ces écuries ont été mises au courant que Chelsea demandera au moins 70 M£, soit environ 65 M€ pour leur joueur. Une somme jugée bien trop importante pour les clubs qui ne mettront pas plus de 50 M£, soit environ 46 M€, pour lui. Le Real Madrid comme les autres courtisans de Kai Havertz savent que les Blues doivent vendre. Ils veulent donc faire baisser le prix de l’Allemand.

De plus, ils sont également au courant que le joueur ne souhaite pas prolonger son contrat qui prend fin en juin 2025 et veut s’en aller. Des échanges ont eu lieu à ce sujet et le clan Havertz, qui a une préférence pour le Real Madrid, s’est montré clair. Ce qui place Chelsea en très mauvaise posture. Soit le club accepte de le vendre au rabais cet été, soit il ne prolongera pas et arrivera à un an de la fin de son contrat l’été prochain. Ce qui rendra une belle vente encore plus difficile. Face à un terrible dilemme, le club londonien va devoir trancher. Mais dans tous les cas, il risque d’être perdant avec un joueur acheté 71 M€ en 2020. À Chelsea de limiter la casse !