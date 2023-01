OL : Laurent Blanc explique ce qu’il attend de ses joueurs

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à la tête de l’OL, Laurent Blanc n’a gagné que 4 des 8 matchs qu’il a disputés au total (3 en Ligue 1, 1 en Coupe de France). Le contenu du jeu et les résultats des Gones ne sont clairement pas suffisants aux yeux des supporters, alors que leur club pointe seulement à la 8e place au classement, à 9 points des places européennes. Présent en conférence de presse avant le déplacement de ses troupes à Nantes, mercredi (21h), l’ancien sélectionneur des Bleus a assuré que les Lyonnais, « en manque de points », étaient « conscients » de ce qu’ils avaient à faire, et qu’il mettait « le groupe devant ses responsabilités. » Avant de révéler les améliorations qu’il attendait de voir dans les prochains matchs. « Je veux qu’on produise du jeu, je pense que notre salut passera par le jeu », a-t-il d’abord lâché, avant de poursuivre.

« Mais pour jouer, il faut en avoir l’envie, les qualités et les joueurs. En termes de joueurs, notre effectif était très amputé. Là, on est en train de récupérer des joueurs, nos forces. Je ne dis pas que ça sera plus facile, mais on aura des joueurs qui ont pas mal d’expériences, qui ont montré qu’ils peuvent être des leaders. […] Je pense qu’on peut vraiment s’améliorer dans deux domaines primordiaux pour la suite. Dans l’utilisation offensive du ballon, on a à chaque fois 60% de possession de balle. Avec ce taux-là, on ne met pas assez l’adversaire en difficulté. On ne se procure pas assez d’occasions franches. Et (il faut être) être plus agressif défensivement. On permet trop à l’adversaire d’arriver au but, même de loin. On travaille dessus depuis un certain temps. On essaye de brusquer les joueurs, en étant réalistes, avec la vidéo, plein de choses, qui permettent de confirmer nos propos. Il faut qu’il y ait une prise de conscience pour corriger et être meilleur.»

À lire

OL-Metz : la belle soirée de Bradley Barcola