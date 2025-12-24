Tottenham : Thomas Frank répond sèchement à Arne Slot

Thomas Frank n’a pas tardé à réagir aux propos d’Arne Slot, qui avait qualifié de dangereux et imprudent le tacle de Micky van de Ven ayant entraîné la grave blessure d’Alexander Isak. L’attaquant de Liverpool s’est lourdement blessé en inscrivant le premier but lors de la victoire des Reds face à Tottenham, après un contact avec le défenseur néerlandais. Furieux après la rencontre, Slot avait estimé que « si vous faites ce type de tacle dix fois, dix fois il y a un risque sérieux de blessure grave ». Une analyse que le manager des Spurs a fermement contestée, défendant l’attitude de son joueur.

« Je ne suis évidemment pas d’accord, à bien des égards », a répondu Thomas Frank d’après le Daily Mail. « On parle d’un défenseur qui fait tout ce qu’il peut pour empêcher un but. Il sprinte en repli, le ballon est glissé dans son dos et il tente simplement de bloquer le tir. Malheureusement, Isak pose son pied à ce moment-là, ce qui rend l’action plus grave visuellement. » Le technicien danois est allé plus loin, assumant pleinement ce type d’intervention : « si mes défenseurs ne font pas ça, alors je ne pense pas qu’ils soient de vrais défenseurs. Micky n’est pas un joueur coutumier des gestes dangereux, il est fair-play et compétitif. Les deux joueurs ont d’ailleurs discuté après, ce qui est un bon signe. » Le message est passé.