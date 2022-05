L'OL prolonge Kanye Bonnevie

L'Olympique Lyonnais continue de miser sur la jeunesse. Après la prolongation de Mohamed El Arouch hier et en attendant celle de Maxence Caqueret qui serait imminente, le club de Jean-Michel Aulas a annoncé que Kanye Bonnevie (20 ans) avait paraphé un nouveau contrat ce mercredi.

«L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation du contrat de son gardien de but Kayne Bonnevie pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. Arrivé au club en 2016, en provenance du Geldar de Kourou, Kayne Bonnevie a disputé 11 matches de National 2 cette saison. Présent quotidiennement avec le groupe pro, sous les ordres de Rémy Vercoutre, le portier lyonnais avait signé un premier contrat d’une saison en 2021. Derrière l’expérimenté Anthony Lopes, Kayne Bonnevie, 20 ans, fait partie d’une liste de gardiens de buts lyonnais très prometteurs, parmi lesquels figurent également les 2 vainqueurs de la Coupe Gambardella, Mathieu Patouillet (18 ans) et Justin Bengui (16 ans), respectivement sous contrat stagiaire et professionnel jusqu’en 2024.» De quoi remonter le moral d'un club dans le dur.