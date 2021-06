Belgique : Roberto Martínez donne des nouvelles de Kévin De Bruyne et Eden Hazard

Avant de défier la Croatie ce dimanche soir pour son dernier match de préparation, puis de lancer son Euro contre la Russie samedi 12 juin, la Belgique donne des nouvelles de ses deux stars, Eden Hazard et Kévin De Bruyne, par l'intermédiaire de son sélectionneur Roberto Martínez. Présent en conférence de presse, le tacticien de 47 ans a d'abord évoqué le Citizen sorti blessé en finale de Ligue des champions : « suite à un examen médical hier (vendredi), il a été décidé une petite intervention ce samedi. Ce n'était pas un acte chirurgical. Juste une consolidation du plancher orbital qui a duré vingt minutes. Cela doit favoriser son processus de retour à la compétition. Et peut-être lui permettre de jouer sans revêtir un masque. Je ne peux pas donner de détails. Je ne fais que rapporter les faits qui m'ont été transmis. Et dont son club a été informé. Il nous rejoindra ce lundi. Et disputera l'Euro. Sur le plan médical, je suis content. Il se sent bien et est dans un bon esprit. J'ai hâte de le voir évoluer en notre compagnie. Mais nous prendrons notre temps. »

Puis il s'est penché sur le cas de l'ailier du Real Madrid, qui vit un véritable calvaire depuis son arrivée en Espagne : « il a participé à une opposition hier. Il a bien travaillé. Il est prêt pour demain. Je le vois souriant, content, avec de bonnes sensations quand il est sur le terrain, sa deuxième nature. La confiance, il va la gagner séance après séance, match après match. Les oppositions doivent le pousser dans ses limites. Mais physiquement et médicalement, il est prêt. » Tant mieux, les Diables Rouges en auront bien besoin pour espérer performer à l'Euro.