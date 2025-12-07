CdM 2026 : les Bleus possèdent déjà un énorme atout

Pour une grande nation du football, le tirage a été particulièrement clément sur le plan géographique. Les Bleus évoluent sur un triangle relativement compact entre les villes de New York, Philadelphie et Boston, ce qui limite drastiquement les efforts logistiques. En phase de groupes, la France n’aura à effectuer que deux vols pour un total de 565 kilomètres, soit un trajet qui pourrait presque se faire en voiture. Cette configuration rare place l’équipe de Didier Deschamps au 43e rang sur 48 équipes en termes de kilomètres cumulés parcourus. Un véritable luxe lorsqu’on sait que certaines sélections doivent avaler plus de 4 000 kilomètres. Les joueurs pourront ainsi se concentrer sur la récupération, les entraînements et la préparation tactique sans être pénalisés par la fatigue induite par de longs déplacements.

Au-delà de la distance réduite, cette proximité des stades offre à la France un autre avantage stratégique avec la gestion des horaires, du sommeil et des temps de repos. Entre les matches, les Bleus pourront rester dans un environnement familier, minimisant le stress des transports et le décalage physique souvent engendré par des vols transcontinentaux. Dans un tournoi où l’endurance et la fraîcheur peuvent faire la différence, ce petit coin de paradis logistique pourrait s’avérer décisif pour aborder les phases suivantes avec un niveau de performance optimal. En comparaison avec les équipes les plus malchanceuses, pour lesquelles chaque match ressemble presque à une expédition aérienne, la France dispose donc d’un atout non négligeable avant même de fouler la pelouse.