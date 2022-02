PSG : Mauricio Pochettino prend la défense de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino sort les barbelés. "On ne touche pas à Lionel Messi", tel est le message que l'entraîneur du PSG a fait passer ce vendredi en conférence de presse, la veille du déplacement de sa troupe à Nantes dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Il faut dire que depuis son penalty manqué face au Real Madrid (1-0) mardi, en 8ème de finale aller de la Ligue des champions, l'attaquant argentin essuie de nombreuses critiques. Notamment au regard de sa prestation globale, qui divise l'Argentine et la France, dans ce choc européen.

S'il assure « ne pas avoir suivi ou lu » ce qu'il s'est passé ces dernières heures, Mauricio Pochettino affirme que « c'est le meilleur joueur du monde. Pour un joueur comme lui, avec son expérience, ce qu'il représente, ça ne va pas affecter sa confiance. Si on veut décrire le football, on dira Messi. C'est un grand joueur, comme je l'ai dit après le match, il a fait un très bon match. Il a permis à l'équipe de s'associer, d'être ensemble, il a aussi récupéré un nombre important de ballon. Il a permis à l'équipe de faire une très bonne prestation. » Et Pochettino de conclure, décidé à mettre un point d'honneur à ce propos : « Messi, c'est le football. »