CAN 2025 : l’Algérie arrache la qualification face à la RDC grâce à un missile de Boulbina

C’était le choc attendu de ces 8es de finale de la CAN 2025. Au petit stade Moulay El Hassan (22 000 places), l’Algérie et la RDC s’affrontaient dans un match très attendu par les deux équipes, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters. Avec une équipe algérienne en grande forme, forte de trois victoires depuis le début de la compétition, et une formation congolaise en confiance depuis plusieurs mois, on s’attendait à du spectacle. Sur le papier, les deux coachs ne jouaient pas la surprise avec deux onze classiques.

L’Algérie se présentait avec Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer ou encore Mohamed Amoura, alors que la RDC alignait son 4-3-3 avec Bakambu, Mukau, Sadiki ou encore Mbemba. Et dans cette rencontre, on sentait rapidement deux équipes qui se jaugeaient et se craignaient aussi par moments. En début de match, l’Algérie dominait clairement les débats et forçait l’équipe congolaise à reculer dans son propre camp. Au milieu, Bennacer distillait les bons ballons en trouvant des angles de passe dont il a le secret. Mais sur chaque offensive, les centres algériens retombaient sur le duo Mbemba–Tuanzebe.

L’Algérie a tenu bon !

Au fil de la première période, la RDC commençait à reprendre confiance en elle et se procurait quelques petites occasions grâce à Bakambu ou sur coups de pied arrêtés. De quoi faire un peu reculer l’Algérie sans pour autant subir. Au retour des vestiaires, on s’attendait à une rencontre plus ouverte entre deux équipes qui avaient passé pas mal de temps à se craindre lors du premier acte. Mais sur un rythme similaire à la première période, les deux formations se concentraient surtout sur la bataille du milieu. Et le rythme en prenait un coup après la sortie sur blessure de Bennacer (49e). Il fallait attendre les premiers ajustements des deux sélectionneurs, et notamment de Sébastien Desabre, pour voir la rencontre s’enflammer.

Avec les entrées de Kakuta et Mbuku, la RDC décidait de se montrer plus offensive pour tenter d’inquiéter un Luca Zidane tranquille, encore une fois sous les yeux de son père présent en tribunes. Et forcément, cette stratégie laissait des espaces qu’Amoura utilisait pour partir en contre et inquiéter à plusieurs reprises Mpasi. Mais après 90 minutes, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager et il fallait donc aller aux prolongations. On pensait alors que cela allait se terminer aux tirs au but. Mais apres quasiment 30 minutes sur un rythme monotone, Adil Boulbina delivrait l’Algérie d’un golazo à la 119e. Sur un contre éclair, il envoyait un missile dans la lucarne d’un Mpasinqui ne pouvait rien faire (1-0, 119e). Le score ne bougera plus. L’Algérie se qualifie et affrontera le Nigéria en finale !