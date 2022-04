Le PSG et l'OM font sauter la banque

Une fois n'est pas coutume, la Ligue 1 est de retour en ce milieu de semaine pour la 33e journée de championnat qui pourrait déjà sacrer le PSG champion de France 2021-22. Pour cela, il faudra l'emporter à Angers sur la pelouse du stade Raymond-Kopa et que son dauphin l'OM ne l'emporte pas contre Nantes à l'Orange Vélodrome dans un classique de L1.

Le PSG l'emporte 2-1 (cote à 7,20)

Voilà un pronostic qui devrait satisfaire les supporters du PSG. Alors qu'il s'agit du match qui pourrait être celui du 10ème titre en faveur des Parisiens, beaucoup s'imaginent voir Mauricio Pochettino et ses hommes dominer cette rencontre. D'autant plus que les Angevins sont loin de leur bonne forme du début de saison. Pire encore, le SCO n'a remporté qu'un seul de ses onze derniers matches de Ligue 1, contre Brest, en mars dernier (1-0). Enfin, le PSG est quasiment imprenable hors de ses bases et reste sur seulement quatre nuls et quatre défaites en déplacement depuis le début de la saison. De plus, Paris reste sur trois succès consécutifs dans ce sprint final de la Ligue 1. A la vue des nombreux absents du côté parisien (Neymar, Messi, Kimpembe, Paredes notamment), la bande à Mauricio Pochettino devrait se contenter d'un court succès, et pourquoi pas sur le même score que face à l'OM !

Victoire 2-1 de l'OM contre Nantes (cote à 7,20)

Sans aucun doute, l'OM est le grandissime favori de cette rencontre à l'Orange Vélodrome face au FC Nantes. Car, bien que les Canaris d'Antoine Kombouaré ne restent sur une série de trois rencontres sans défaite, les Phocéens ont un objectif clair et net à atteindre en fin de saison, à savoir terminer dauphins du PSG afin de retrouver la Ligue des champions dès la saison prochaine. Devant leur bouillant public, toujours aussi redoutable quand il s'agit de jouer son rôle de 12ème homme, les hommes de Jorge Sampaoli, qui n'ont gardé leur cage inviolée qu'à 2 reprises lors de leurs 9 dernières sorties toutes compétitions confondues, auront un avantage conséquent. Nantes, qui reste sur 3 matchs à au moins un but inscrit, entend bien faire trembler les filets marseillais grâce notamment à son redoutable buteur Randal Kolo Mouani. Mais cela pourrait s'avérer insuffisant face à la force offensive de l'OM, qui devrait enregistrer le retour d'Arek Milik à la pointe de l'attaque.

Doublé de Mbappé contre Angers (cote à 2,90)

21 buts, 14 passes décisives : telles sont les statistiques d'un Kylian Mbappé plus redoutable que jamais en 29 rencontres de Ligue 1 disputées depuis le début de la saison avec le PSG. Le champion du monde 2018 demeure le principal danger à surveiller pour les défenses adverses semaine après semaine. Et la défense angevine n'y échappera pas et devra redoubler de vigilance pour empêcher le natif de Bondy de faire à nouveau trembler les filets, même hors de ses bases. D'autant plus que le SCO d'Angers a perdu huit de ses 16 réceptions en Championnat depuis le début de la saison. Lors du match aller, KM7 avait offert une passe décisive à Danilo, avant d'inscrire le but de la victoire devant son public. Inscrire un doublé à Angers, ce qu'il a déjà réalisé à six reprises depuis le début de la saison en L1, est donc largement dans les cordes du meilleur joueur de Ligue 1 du moment.

