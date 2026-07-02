Morata dans le viseur du Deportivo La Corogne

L’avenir d’Álvaro Morata pourrait déjà s’écrire loin de l’Italie. Selon Sky Sport, le Deportivo La Corogne s’intéresse à l’attaquant espagnol, récemment recruté définitivement par Côme en provenance de l’AC Milan après un prêt assorti d’une obligation d’achat estimée à 12 millions d’euros. Le club espagnol étudie plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif et aurait également inscrit Federico Viñas et Fabio Silva sur sa liste de priorités.

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Arrivé avec le statut de joueur d’expérience pour encadrer le projet de Cesc Fàbregas, Morata n’a pas répondu aux attentes lors de la saison 2025-2026. L’avant-centre de 33 ans a disputé 26 rencontres de Serie A sans inscrire le moindre but, se contentant de deux passes décisives. Des performances qui pourraient inciter le club italien à envisager un départ, alors que le Deportivo La Corogne explore les différentes options disponibles pour renforcer son attaque.