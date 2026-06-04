Menu Rechercher
Commenter 13
CDM

CdM 2026 : la compagnie aérienne Ryanair trolle l’Italie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec l'Italie @Maxppp
Grèce Italie

L’Italie n’en finit plus de digérer son nouveau fiasco. Après l’élimination de la Nazionale dans la course à la Coupe du Monde à la suite de la déroute en Bosnie, une véritable crise institutionnelle secoue le football transalpin. Les départs annoncés de Gennaro Gattuso, de Gianluigi Buffon et du président de la Fédération Gabriele Gravina illustrent l’ampleur du séisme. En attendant de tourner la page, les Azzurri disputent deux rencontres amicales en ce mois de juin, dont un déplacement au Luxembourg et en Grèce.

La suite après cette publicité

Un contexte dont Ryanair n’a pas hésité à se moquer. Lundi, le compte officiel de la sélection italienne a publié un message sobrement accompagné de la mention «En route» et d’une photo des joueurs embarquant pour leur voyage au Luxembourg. Une perche tendue à la compagnie aérienne irlandaise, habituée des piques sur les réseaux sociaux. En réponse au tweet des Azzurri, Ryanair a lancé un cinglant : « To where exactly? » (« Pour aller où exactement ? »), une allusion directe à l’absence de l’Italie au prochain Mondial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Italie

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Italie Flag Italie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier