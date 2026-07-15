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Amir Richardson va retourner au Havre !

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Amir Richardson @Maxppp

Prêté la deuxième partie de saison dernière à Copenhague après un faible temps de jeu du côté de la Fiorentina, le jeune milieu international marocain Amir Richardson était à un tournant de sa carrière cet été. En quête d’un nouveau club pour enchaîner les matches, l’ancien milieu du Havre avait plusieurs propositions sur la table et notamment en Ligue 1.

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Et il va bien faire son retour en France. Selon nos informations, il va même faire son retour dans son ancien club puisqu’il va s’engager avec Le Havre dans les prochains jours. Le joueur est rapidement tombé d’accord avec le club havrais et son nouveau directeur sportif Demba Ba. De son côté, le club a négocié un prêt avec option d’achat avec la Fiorentina et tout est désormais bouclé. Il ne manque que la visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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