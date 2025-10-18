Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso répond cash sur l’avenir d’Endrick

C’est une situation bien compliquée que traverse Endrick. À 19 ans, Endrick est le seul joueur du Real Madrid à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu cette saison. Revenu de blessure, l’international auriverde ne semble pas dans les plans de Xabi Alonso, qui l’a placé tout en bas de la hiérarchie des attaquants. Mais le Brésilien dispose de touches pour jouer ailleurs, et a même été approché par l’OM.

Pourtant, Xabi Alonso compte sur lui. Tout comme sur l’autre attaquant merengue Gonzalo Garcia, également en manque de temps de jeu. Sur leur situation, le technicien espagnol a été clair : «s’ils ont demandé à partir cet hiver ? Ce n’est pas dans ma tête en ce moment, ce n’est pas ce qui s’est passé. Les deux sont prêts à jouer en compétition».

