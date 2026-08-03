Inter : la fête est déjà finie pour Benjamin Pavard

Les étés se suivent et se ressemblent pour Benjamin Pavard. Il y a un an, le Français cherchait déjà une porte de sortie quand Cristian Chivu et l’Inter lui ont fait savoir qu’ils ne comptaient pas sur lui. Surtout après l’arrivée de Manuel Akanji. Courtisé par le LOSC, son ancien club, l’international tricolore a finalement pris la direction du sud de la France en rejoignant l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’expérience et les qualités du champion du monde 2018 étaient les bienvenues dans la cité phocéenne, surtout avec la Ligue des Champions à jouer. Mais son passage en Provence n’a pas été une franche réussite.

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Une préparation plutôt bonne

Après 37 apparitions sous le maillot phocéen (1 but, 3 assists), il n’a pas été conservé par l’OM, qui n’a pas levé son option d’achat. Il a été renvoyé à Milan, lui qui n’a pas participé à la Coupe du Monde 2026 avec la France. Un autre coup dur pour le natif de Maubeuge. Mais il a tout de même reçu une bonne nouvelle cet été avec la naissance de son premier enfant. De retour à la case départ à l’Inter, le polyvalent défenseur tricolore savait que son club ne comptait pas sur lui. C’est ce qui était annoncé dans la presse, d’autant que l’écurie italienne a recruté John Stones en défense. Malgré cela, Pavard s’est impliqué durant la préparation pour tenter de convaincre.

La Gazzetta dello Sport a d’ailleurs été emballée par le visage affiché par le Tricolore. « Un nouveau Pavard semble avoir émergé. Une attitude plus obstinée, comme s’il nourrissait une volonté renouvelée de reconquérir l’Inter», a écrit à son sujet la publication au papier rose. Certains, dont lui, rêvaient peut-être un nouveau départ sous le maillot milanais. D’autant qu’il a enchaîné samedi avec un but marqué lors du match amical face à Manchester City samedi. Sa prestation a été saluée par les médias transalpins. Le Français a même été élu homme du match. Mais la réalité est revenue en pleine face de l’ancien joueur du Bayern Munich.

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Pavard doit partir

Ce lundi, Sport Mediaset révèle que l’Inter et Tottenham ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Cristian Romero pour un montant de 40 M€ (bonus compris). On pensait que cette piste avait été laissée de côté après le recrutement de John Stones. Ce n’est pas le cas. Les champions d’Italie veulent les deux joueurs cet été. Mais pour finaliser le dossier Romero, les Intéristes doivent trouver un accord total avec le défenseur argentin et faire de la place. Chivu compte notamment sur Akanji, Bastoni, Bisseck ou encore Stones. Pavard, lui, est invité à s’en aller. Son départ est nécessaire pour boucler le deal Cuti Romero.

L’Inter cherche donc à le faire partir à tout prix. Le club de Serie A ne peut pas le conserver car il est pourvu en défense et qu’il touche un salaire de 5 M€ nets par saison. Ce qui est trop élevé pour un simple remplaçant. Benjamin Pavard est donc poussé vers la sortie. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour le moment. En juin dernier, Besiktas avait tâté le terrain pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Depuis, plus grand-chose. Le club basé à Milan espère qu’il trouvera très vite un nouveau point de chute afin de finaliser le dossier Romero. Il reste à savoir quel club misera sur le Français cet été.