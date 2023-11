La piste improbable du Real Madrid pour renforcer son attaque !

L’Espagne est sous le choc. Après la grave blessure de Gavi, dimanche soir, contre la Géorgie, le réveil est, en effet, plus que douloureux outre-Pyrénées, notamment pour le FC Barcelone, fou de rage et qui risque de devoir se passer de sa pépite jusqu’à la fin de la saison. Une terrible déconvenue qui intervient quelques heures seulement après la blessure de Vinicius Junior avec le Brésil. De quoi, là aussi, plonger le rival madrilène dans une situation délicate. D’ores et déjà confrontés à une véritable hécatombe, les Merengues pourraient, en effet, devoir se passer des services du natif de São Gonçalo, victime d’une rupture du biceps fémoral, pour les deux prochains mois.

Après les blessures successives de Thibaut Courtois, Éder Militão, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham ou encore Eduardo Camavinga, Carlo Ancelotti voit son effectif plus que jamais décimé, notamment en attaque. Déjà peu garni dans le secteur offensif, l’actuel deuxième de Liga peut, certes, s’appuyer sur Joselu et Rodrygo mais la direction madrilène ne peut s’en contenter, qui plus est pour un club aspirant à remporter toutes les compétitions. Dans cette optique, Sport révèle, ce lundi, que les Merengues envisageraient la possibilité de renforcer leur ligne d’attaque lors du prochain mercato hivernal.

Orphelin de Vinicius Junior pour les prochaines semaines et confronté au risque que Joselu et/ou Rodrygo se blessent également d’ici là, le Real Madrid aimerait donc enrôler un vrai buteur lors de la prochaine fenêtre hivernale. Que ce soit sous la forme d’un transfert sec ou d’un prêt, la Casa Blanca penserait, à ce titre, à un certain Timo Werner. De retour à Leipzig après un passage décevant du côté de Chelsea, l’international allemand (57 sélections, 24 buts) de 27 ans connaît de grosses difficultés ces derniers mois avec deux petits buts et une passe décisive en 13 matches toutes compétitions confondues. Une option pour le moins surprenante et risquée mais qui semble plus que jamais accessible puisque le club allemand n’exclurait pas, de son côté, un départ au mois de janvier.

Contacté dernièrement par nos soins, Tobias Feldhoff, journaliste pour Fussball Transfers, confirmait notamment cette tendance. «Je pense qu’il lui manque une certaine qualité dans le football. Il peut courir vite et tirer, mais c’est tout. Son retour est un bide. Marco Rose compte sur différents joueurs, qui sont meilleurs techniquement comme Xavi Simons et Loïs Openda. Je suis sûr qu’il cherche un nouveau club cet hiver afin d’avoir des chances pour participer à l’Euro». Conscient de la difficulté de s’offrir un buteur de classe mondiale durant cette période hivernale, le Real Madrid pourrait donc tenter le pari de relancer un flop. Affaire à suivre…