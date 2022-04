Juventus : l'annonce mercato de Massimiliano Allegri

Interviewé après la victoire de son équipe face à Sassuolo lundi soir (1-2), le coach de la Juventus de Turin Massimiliano Allegri a notamment évoqué le prochain mercato estival des Bianconeri. Le technicien italien attend cet été quelques renforts dans son équipe, mais il ne souhaite pas non plus une révolution de son effectif.

« L'équipe a beaucoup grandi, au final je me suis fâché parce qu'il fallait mieux gérer mais on avait des joueurs avec peu d'expérience. Je ne pense pas changer beaucoup de joueurs, il y a des valeurs et cette année on a souvent joué sans beaucoup de joueurs comme Chiesa, Kean, Arthur. Tout le temps repartir de zéro est un problème, les évaluations ne se sont pas trompées. Nous aurons besoin d'un ou deux joueurs, l'équipe fait une bonne saison cette année », a déclaré Allegri après la rencontre au micro de Sky Sport Italia. Actuellement quatrième de Serie A, la Juventus défiera aussi l’Inter Milan en finale de la Coupe d’Italie, le 11 mai prochain.