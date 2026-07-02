Coupe du Monde 2026 : nouvelles révélations choquantes sur le fiasco du Sénégal !

Alors que le Sénégal espérait réaliser un beau parcours, le Mondial a finalement tourné au fiasco. Battus d’entrée par l’équipe de France, les Lions ont longtemps flirté avec une élimination dès la phase de groupes après leur nouvelle défaite décevante face à la Norvège. Ils ont réussi à être repêché de manière inespérée grâce à un large succès (5-0) face à l’Irak rapidement à dix. Une victoire qui leur a permis d’arracher in extremis une qualification parmi les meilleurs troisièmes, avant de voir leur aventure s’arrêter en seizièmes de finale au terme d’un scénario cruel face à la Belgique. Mais une élimination logique venant sanctionner une gestion catastrophique ces dernières semaines. Depuis plusieurs semaines, des tensions internes filtraient autour de la Fédération sénégalaise, notamment concernant la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw.

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Selon une enquête de Sport News Africa, le technicien a même préparé le premier match face à la Norvège… sans aucun contrat. Après plusieurs mois d’incertitude, celui-ci n’aurait finalement été signé que cinq heures avant le coup d’envoi face aux coéquipiers d’Erling Haaland, alors que Pape Thiaw envisageait sérieusement de ne pas prendre place sur le banc pour mettre la fédération sénégalaise devant ses responsabilités. Un épisode qui illustre le climat de confusion régnant autour de la délégation sénégalaise. Dans le même temps, pendant cette Coupe du Monde, plusieurs dirigeants de la FSF ont vécu un séjour très éloigné des préoccupations sportives, multipliant les soirées de gala, les bouteilles d’alcool millésimées, les cadeaux, les dépenses importantes et même la présence de « galante compagnie » durant les premiers jours passés aux États-Unis.

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Un fiasco total en interne

L’enquête va encore plus loin. Certains responsables auraient invité des proches ainsi que des créateurs de contenu à intégrer la délégation officielle, sous les yeux de joueurs particulièrement surpris par cette organisation. Le média explique «qu’un des vice-présidents invitait différents créateurs de contenu, notamment des jeunes femmes, dont la présence aux entraînements surprit tout le monde». Le personnel de l’hôtel se serait également plaint du comportement de plusieurs membres de la délégation, tandis que certains internationaux, livrés à eux-mêmes, auraient commandé des nombreux fast-foods et quitté l’établissement sans véritable encadrement. Un climat de laisser-aller qui aurait profondément marqué une partie du groupe durant la compétition.

Enfin, Sport News Africa évoque aussi une affaire potentiellement encore plus sensible avec une revente présumée de billets FIFA. Des places obtenues au tarif de 60 dollars auraient été revendues autour de 350 dollars, sans que la destination finale de ces sommes ne soit clairement identifiée. Face à l’ampleur des dysfonctionnements rapportés, la présidence sénégalaise serait intervenue en dépêchant un émissaire sur place durant la compétition. Un rapport serait actuellement en préparation afin d’entendre les membres de la Fédération sénégalaise ainsi que Pape Thiaw à leur retour. Des révélations qui pourraient provoquer un véritable séisme au sein du football sénégalais.