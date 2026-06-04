Benfica confirme pour José Mourinho

Après l’annonce de Florentino Pérez hier soir, comme quoi José Mourinho serait le nouvel entraineur du Real Madrid s’il est réélu dimanche, Benfica a confirmé. Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le club portugais explique qu’il recevra 15 M€, soit le montant de la clause de départ du technicien, comme stipulé dans son contrat.

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«Sport Lisboa e Benfica rapporte que la candidature du président Florentino Pérez aux élections du Real Madrid CF a exprimé sa ferme intention d’engager l’entraîneur José Mário dos Santos Mourinho Félix s’il remporte les élections à la présidence dudit club, prévues le 7 juin 2026. Dans ce cas de figure, le contrat sera signé pour un montant de 15 000 000 €, correspondant à la clause de résiliation du contrat de travail sportif en vigueur».