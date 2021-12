Serie A : l'AC Milan cartonne Empoli, le Napoli chute à domicile

La 19e journée de Serie A prenait fin ce soir avec deux rencontres au programme : Empoli-AC Milan et Napoli-Spezia. Rossoneri et Partenopei ne devaient pas se rater après la victoire de l’Inter face au Torino (1-0). Eh bien les Lombards ont répondu présents. Grâce à un doublé de Franck Kessié, une réalisation d'Alessandro Florenzi et une autre de Théo Hernandez, les Milanais se sont imposés 4 buts à 2. Résultat : ils sont seuls deuxièmes au classement.

La suite après cette publicité

En effet, le Napoli a signé une très mauvaise opération au stade Diego Armando Maradona. Opposés au 17e de Serie A, les hommes de Luciano Spalletti se sont inclinés chez eux après un but contre son camp de Juan Jesus. Les Napolitains sont désormais troisièmes.