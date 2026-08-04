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Barça : le retour de João Cancelo se précise

Par Allan Brevi
1 min.
João Cancelo @Maxppp

Le retour de João Cancelo au FC Barcelone est désormais tout proche d’être finalisé. Après plusieurs semaines de discussions, les différentes parties sont proches d’un accord définitif et le latéral portugais devrait retrouver le club catalan cette semaine. Une opération qui répond à la volonté de Hansi Flick et de la direction sportive barcelonaise de conserver une continuité dans le secteur défensif après une saison réussie.

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L’accord entre Cancelo et le Barça était déjà trouvé depuis plusieurs jours, mais le dossier a été ralenti par les négociations avec Al-Hilal, où le joueur était encore sous contrat jusqu’en 2027. Le club saoudien a finalement ouvert la porte à son départ, tandis que Barcelone devrait investir environ 8 millions d’euros pour récupérer l’international portugais, qui devrait s’engager pour deux saisons selon AS.

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